MyStyle

Shampoopuikko ja 6 muuta kauneustuotetta liikkujalle – kosmetiikassa suositaan nyt sporttisuutta

Täsmätuotteita sporttisille





Tonymoly Panda’s Dream Dual Lip & Cheek -paletti sopii sekä huulille että poskille. Läpinäkyvä voidemainen koostumus on todella luonnollinen, 11,90 €. Tonymoly Panda’s Dream So Cool Eye Stick -silmänympärysvoidepuikko tuntuu iholla viileältä ja vähentää turvotusta ja tummuutta silmien alla, 14,90 €. Keune Shampoo Stick -shampoo näyttää deodorantilta ja sillä voikin pestä hiusten lisäksi myös kainalot. Näppärä lisä treenikassiin tai lentäessä käsimatkatavaroihin. 34,90 €. Leegeehaam Grow Vita Propolis Ampoule -ampulli on propolisuutetta sisältävä tehoseerumi, joka heleyttää ihoa ja sopii myös akneen taipuvaisille kasvoille, 32,80 €. Ecooking Facial Mist -kasvovesi supistaa ihohuokosia ja sillä voi pestä pois kevyen meikin ja hien sekä kosteuttaa ihoa päivän mittaan, 28 €. Smashbox Always on liquid eye liner -rajaustussilla saa tarkkaa jälkeä, joka pysyy hyvin iholla, 20 €. Mac Studio Fix 24-hour Smooth wear concealer -peiteaineesta on lukuisia sävyvaihtoehtoja ja se pysyy koko päivän, 20,50 €.

Lue lisää:

https://www.menaiset.fi/artikkeli/lifestyle/muoti/aika-nakata-terveyssandaalit-varastoon-seuraavaksi-muotiin-tulevat-viela

https://www.menaiset.fi/artikkeli/lifestyle/muoti/nelja-taydellista-asua-viikonloppuun-ylellinen-ja-rento-sporttimuoti-sopii