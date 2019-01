MyStyle

10 asiaa, jotka opin, kun yritin kiinnittää magneettiripset – nämä haluat tietää ennen ripsiin tarttumista

Viivi ajatteli, että magneettiripsien kiinnittäminen on naurettavan helppoa. Kävi ilmi, että se ei suotta ollut viime vuoden googlatuin kauneuskysymys.

Kiinnittämisestä ei tullut mitään

Pitkä ahertaminen palkittiin





Tutustu näihin vinkkeihin, ennen kuin alat magneettiripsiurakkaan:

Magneettiripsien etu tavallisiin tekoripsiin verrattuna on se, että magneettiripsien kanssa ei tarvitse käyttää liimaa. Tämä paitsi säästää liiman hankkimisen tai etsimisen vaivan, myös antaa magneettiripsille pitkän käyttöiän. Muilta ominaisuuksiltaan magneettiripset vastaavat melko lailla tavallisia tekoripsiä. Ne esimerkiksi tuntuvat silmissä yhtä häiritseviltä kuin liimattavat serkkunsa. Magneettiripset eivät ole kiireisen tai herkästi hermostuvan valinta. Minulta ripsien saaminen hyvin yhteen silmään kesti useamman harjoittelukerran jälkeen lähes kymmenen minuuttia. Omien ripsien yläpuolelle tulevaa ripsinauhaa voi leikata, jos se on liian pitkä omaan silmään. Omien ripsien alapuolelle tuleva ripsinauha kannattaa joka tapauksessa leikata yhden magneetin käsittäviksi palasiksi, koska kokonaisen nauhan kiinnittäminen toiseen kokonaiseen nauhaan kerralla hyvin on vaikeaa, ellei mahdotonta. Joissain ripsimalleissa ripsien alle tuleva nauha on valmiiksi pätkitty. Apuna kiinnityksessä voi käyttää metallista pinsettimäistä applikaattoria, pinsettejä tai pinniä. Kaikki nämä vetävät magneetteja puoleensa, joten niillä esimerkiksi ohjata ripsinauhaa lähemmäs ripsien tyveä kiinnitysvaiheessa. Muovinen applikaattorikin voi olla hyödyllinen, jos haluaa vain pitää ripsinauhasta kiinni vaikuttamatta magneetteihin. Omiin ripsiin pitää laittaa ripsiväriä ennen magneettiripsien kiinnittämistä. Muuten ylempi magneettiripsinauha luisuu helposti paikoiltaan ennen kuin alempi nauha on kohdillaan. Kiinnitys kannattaa suorittaa valkoisen pöydän yllä. Yksittäisen magneetin mittaiset ripsitupsut tippuvat todella helposti käsistä ja katoavat ikihyviksi, jos alla ei ole tasainen, vaalea alusta. Parasta on työskennellä yksi magneettipari kerrallaan aloittaen ulkonurkasta tai keskeltä. Jos joku magneettipari menee huonosti, voi sen irrottaa liu'uttamalla hellästi magneetit erilleen ja yrittää uudestaan ilman, että täytyy aloittaa kokonaan alusta. Käytön jälkeen magneettiripset irrotetaan liu’uttamalla magneetit erilleen, ei repimällä. Magneettiripset tulisi pestä ennen käyttöä öljyttömällä meikinpoistoaineella, jotta silmiin ei kulkeudu epäpuhtauksia. Koska magneettiripset kiinnitetään osin omien ripsien alle, ne ovat vielä lähempänä silmän limakalvoja kuin tavalliset tekoripset.

Voi onnistua kerrallakin

