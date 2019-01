MyStyle

Jo riitti lumipyry! 31 vaatetta ja asustetta, jotka tuovat kevätmielen





Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

















Lue lisää:

https://www.menaiset.fi/artikkeli/lifestyle/muoti/aika-nakata-terveyssandaalit-varastoon-seuraavaksi-muotiin-tulevat-viela

https://www.menaiset.fi/artikkeli/lifestyle/muoti/6-kekseliasta-tapaa-yhdistella-villeja-kuoseja-tyylilla-mita-useampi-kuosi

https://www.menaiset.fi/artikkeli/lifestyle/muoti/pelkaatko-etta-elainkuosi-saa-sinut-nayttamaan-ruotsin-miljonaariaideilta

Kokosimme 31 vaatekappaletta, kenkää, laukkua, päähinettä ja asustetta, jotka siivittävät ajatukset jo kohti pirteää kevätpukeutumista.Ihanan löysässä neuleessa on raikkaat värit, 239 €, Lexington.Vero Modan neuleen sävyt sulavat yhteen kuin jäätelö kielelle, 39,99 €.Murrettu ja kirkas väri ovat aina hyvät yhdessä, 89,90 €, Unisa.Yhdistä vakosamettihousuihin löysä satiinitoppi, 39,99 €, Lindex.Palmroth Originalin ballerinojen mokka pehmenee ihanasti käytössä, 149 €.Noisy Mayn t-paidan solmun saa vedettyä juuri niin kireälle kuin haluaa, 21,99 €.Tommy Hilfigerin mekossa on hauskat rypytykset, 179 €.Hanki kieputustamyös pään koristeeksi, 109 €, KN Collection.Topshopin trikoopaita on napakka harteista mutta kieputettu ja löysä helmasta, 33 €.COSin topissa toinen hartia on tiukempi kuin toinen, 99 €.Mangon vyössä on solmu edessä, 29,99 €.Löysä vyö kuroo vyötäröä, joka taas toimii tiukkana kontrastina löysille hihoille, 79,95 €, Ellos.Kiedo Selected Femmen trikoohameen leveä vyö pari kertaa lantion ympärille, 39,99 €.Polyesterimekon pitsi menisi itse nyplätystä, 136 €, Forever Unique.Kontrastilangalla tehdyt kirjailut näkyvät hyvin mokastakin, 139,90 €, Unisa.Korilaukun sisään kelpaavat vain kauniit tavarat, 79,99 €, Mango.Trikoopaidan kauluksia koristaa pitsi, 136 €, Selfridges.Nahkanauhoilla leikittelevät sandaalit, 99,90 €, Unisa.Kovapintainen muovilaukku on turvallinen silmälaseille, 39,99 €, Mango.Unisan nahkareppu on kuin nyrkkeilysäkki, 119,90 €.Kassi, joka on hattu, 169 €, KN Collection.Puoliympyrän muotoinen olkalaukku on kuin vesimelonin pala, joka menetti värinsä, 135 €, Arket.Noisy Mayn neuleen lyhyt etuosa paljastaa alle pukemasi topin, 29,99 €.Haaveiden lomamaisema housuissa, 86 €, Calida.Pitkä puuvillapaita toimii mekkona tai housujen kanssa, 189 €, Lexington.Kesäsandaaleja odotellessa jalat suojataan kangastennareilla, 35,99 €, Mango.Lomafiilistely onnistuu parhaiten pyjamahousujen kaltaisissa lökäreissä, 119 €, Samsoe & Samsoe.Elloksen kukkapaidassa on lähes neonoranssi väri, 39,95 €.Yhdistä midimittainen kuosihame matalien lättäkenkien kanssa, 34,99 €, Vero Moda.Lexingtonin paisleytoppiin myydään myös saman kuvioisiahousuja, 99 €.Kalastajanhattu pukeutuu petokuosiin, 12,99 €, Vero Moda.Kuvat: Valmistajat