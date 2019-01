MyStyle

Näytä hyvältä vanhoissa vaatteissasi: Kolme tuttua vaatetta puetaan muodikkaasti näin

Me Naiset

1. Paitispyrstö









2. Liivisankari













3. Pyykkinaruvyö













Lue lisää:

https://www.menaiset.fi/artikkeli/lifestyle/kauneus/vuoden-googlatuimmat-kauneuskysymykset-julkaistu-etsimme-niihin

https://www.menaiset.fi/artikkeli/lifestyle/kauneus/viis-trendilistauksista-ennustamme-mita-kauneudessa-oikeasti-tapahtuu

https://www.menaiset.fi/artikkeli/lifestyle/kauneus/lopullisten-hyvastien-aika-meikkitaiteilijoiden-mukaan-yksi

Osaat jo kerrostaa vaatteita hiihtoladulla ja lentokoneessa. Laajenna repertuaaria ja pistä paidan helmat heilumaan näin: Ota tuttu ja turvallinen tunika ja kerrosta se röyhelöisen neuleen alle ja leveälahkeisten housujen päälle.Sulavin kokonaisuus on yksivärinen, mutta voit kokeilla myös vaikka Ranskan lipun inspiroimaa, kolmen värin yhdistelmää.Kun lapsi saa pukea mitä haluaa, hän saattaa laittaa kaikki lempivaatteensa yhtä aikaa ylle. Tämä voisi inspiroida myös meitä aikuisia.Miten olisi edestä avattava toppi tai liivi neuleen päällä? Neuleen linja muuttuu heti virtaviivaisemmaksi ja asiallisemmaksi. Tyyli on samanaikaisesti lapsekas ja militantti.Saat tutusta takista uuden näköisen, kun kiedot pitkän pätkän pyykkinarua vyötäröllesi. Kekseliäs vyö on ihanan halpa mutta armelias takin asuste: voit löyhentää solmua tarpeen mukaan, eikä haittaa, vaikka narunpätkä tippuisi vauhdissa.