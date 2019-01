MyStyle

Äly tulee myös kauneudenhoitoon – 7 kiinnostavaa ja nerokasta uutuustuotetta

Leegeehaam Deep & Quick Ion Enhancer -iontoforeesilaitetta käytetään yhdessä kostean kangasnaamion kanssa, jolloin se auttaa naamion tehoaineita imeytymään paremmin ihoon, 67,70 €. Medik8 r-Retinoate Rejuvenating Eye System -tehokuuri silmänympäryksille kestää neljä viikkoa. Ihoa hoidetaan sekä mikrokanava- ja bioselluloosanaamioilla viikon välein. Alla käytetään lisäksi tehoseerumia, 139 €. Elizabeth Arden Superstar Skin renewal booster -voide sisältää probiootteja ja tehostaa kaikkien muiden sen jälkeen levitettävien tuotteiden vaikutuksia, 59 €. It’s Skin power 10 Formula Ve Sheet Mask -kangasnaamion E-vitamiini antaa iholle hehkua, 5 €. Color Wow Dream Coat Supernatural Spray for Curly Hair -kosteussuojasuihke pitää kiharat sileinä säässä kuin säässä. Vaikutus pysyy hiuksissa jopa kolme pesua, 35 €. Foreo Luna Fofo -kasvoharjan kääntöpuolella olevat sensorit mittaavat ihon iän ja tarpeet ja räätälöivät pesuohjelman sen mukaisesti, 89 €. Lierac Hydragenist Nutri-Plumping Balm -huulivoiteen väri räätälöityy jokaisen huulilla niiden omaan sävyyn sopivaksi pH-teknologian ansiosta, 19,30 €.

