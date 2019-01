MyStyle

Tältä näyttää hetken paras vyö – pukeminen kannattaa mutta vaatii pokkaa













Vyötrendit eivät ole yhtä ailahtelevia kuin muu muotimaailma, mutta niissäkin on muutoksia kausittain. 2000-luvun alussa kaikilla kuului olla leveä vyö, jotka asetettiin korkealle, aivan rintojen alle.Silloin ohuet ja perinteiset vyöt eivät tulleet kuuloonkaan, mutta lopulta nekin palasivat muotiin syrjäyttäen leveät vaihtoehdot. Viimeisten vuosien aikana monet eri vyönleveydet ovat olleet tyylikkäitä, mutta vyön paikka on siirtynyt vyötärölle ja esimerkiksi neuleen, bleiserin ja takin päälle.Parina viime sesonkina erityisesti yksi trendi on noussut pinnalle.Nyt muoti-ilmiö kohdistuu vyönsolkiin: ne on korvattu tavallisesta poikkeavilla klipseillä.Lentokoneen turvavöistä, reppujen olkanauhoista ja muista hyvin käytännöllisistä lukitussysteemeistä tuttuja ja arkisia mekanismeja on kopioitu vöihin. Trendivöiden muukin ulkonäkö on hyvin karkean urheilullinen tai työmieshenkinen ja korostetun arkinen. Ronskeja vöitä yhdistetään hyvinkin hienostuneisiin vaatteisiin.Kovin yleinen ilmiö ei vielä ole, ja vaikka se on selkeästi jatkuvassa nousussa, tyyli tuskin päätyy kovin monen peruspukeutujan garderobiin. Vyö vaatii pokkaa.