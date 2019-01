MyStyle

Monen suomalaisnaisenkin noudattama ”tyylisääntö” onkin täysin väärä – opi Meghanin kenkävalinnasta





Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy













Kunnianosoitus Dianalle

Kengät ja laukku samaa väriä?

Suosi näitä kengissä