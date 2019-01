MyStyle

Well-aging on tervetullut kauneustrendi – katso 7 täsmätuotetta

Täsmätuotteita iättömille





Exuviance Probiotic Lysate Anti-Pollution Essence -hoitoneste sisältää probioottista uutetta, joka suojelee ihoa saasteilta, 57 €. Madara City CC Anti-Pollution CC Cream -värivoide suojaa ihoa saasteilta ja auringolta ja lupaa vahvistaa ihon hyvää mikrobikantaa, 29 €. Nivea 1 Minute Urban Detox Mask Pore Refine -naamio lämpenee iholla ja pääsee puhdistamaan ihohuokosia tehokkaasti, 11,50 €. S5 Calm Serum -hoitoseerumi vähentää ihon punaisuutta pohjoisen tryffelin avulla, ja glykoproteiini suojaa ihosoluja kuumuudelta, kylmältä, kuivuudelta ja ympäristön haitoilta, 59,50 €. Lumene Nordic Noir Birch Black Mascara -ripsiväri sisältää suomalaista koivun hiilipigmenttiä, jolla saadaan ultramusta lopputulos, 19,90 €. Glamglow Starpotion Liquid Charcoal Clarifying Oil -kasvoöljy on mustaa, mutta puhdistava aktiivihiili sulautuu ihoon täysin, 48 €. Bybi Detox Dust -jauhenaamion aktiivihiili syväpuhdistaa stressaantuneen ihon. Sekoita muutamaan vesitippaan, hunajaan tai jogurttiin, 29,90 €.

