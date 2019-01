MyStyle

Viivin karrelle kuivahtaneisiin huuliin auttoi lopulta ilmainen keino – vaati rutkasti itsehillintää

Me Naiset

Rasvaamisesta huolimatta haavoilla

Levitin kasvojen pesun yhteydessä huuliini silmänympärysvoidetta.

Sivelin huulille yöksi paksun kerroksen klassikkovoide Eight Hour Creamin huulirasvaversiota.

Valmistauduin ulkoiluihin kerrostamalla huulille silmänympärysvoidetta sekä vaseliinia.

Kaikissa muissa väleissä laitoin huulille sheavoipohjaista huulirasvaa https://www.menaiset.fi/artikkeli/lifestyle/kauneus/parhaiksi-kaytossa-todetut-huulirasvat-me-naisten-toimitus-paljastaa .

Kun huulista irtoaa jo paloja

Rasvattomuus ratkaisuksi?

Tarvitaan tahdonvoimaa

