Uusi tapa pestä hiukset: Tuplapuhdistus takaa puhtaamman kuontalon ja hyvinvoivan hiuspohjan

Kaksi tapaa tuplata

Pesuoperaatio, jossa hiukset vaahdotetaan shampoolla kahdesti https://www.menaiset.fi/artikkeli/tyyli/kauneus/sampookikka-jonka-avulla-voit-pesta-hiukset-entista-harvemmin . Hiusten ja hiuspohjan pesu ensin öljyllä hieromalla ja sen jälkeen shampoolla. Öljy toimii lian ja talin irrottajana myös päänahassa samalla lailla kuin se poistaa kasvoilta esimerkiksi vedenkestävän meikin ja epäpuhtauksia.

Miksi öljyä hiuspohjaan?

