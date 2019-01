MyStyle

Unohda peruskietaisu! Kaksi aivan uutta ja nerokasta kaulahuivi-ideaa

Me Naiset

Huivi vyön alla





Huiviviitta









Joskus pitkä kaulahuivi voi jäädä vahingossa takin vyön alle. Tee vahingosta taidetta! Asettele leveä ja pitkä huivi vyön alle niin, että sen pää laskeutuu takin helman kanssa juuri samalle korkeudelle.Hyvännäköisellä tyylillä on passeli käytännöllinen ulottuvuutensa: vyön alle aseteltu huivi ei avaudu tuulessa, ja pitää takinkin paremmin kiinni.Huh, jo kolme kuukautta on kohta kuljettu samassa takki & huivi -kombossa.Voit kuitenkin kaivaa vaihtelua omasta vaatekaapista. Sido neule tai collegepaita hihoista kaulaan niin, että sen helma laskeutuu osittain toiselle olalle, osittain selkään. Kekseliäs huiviviritys on kuin köyhän naisen viitta, mutta takuulla lämpimämpi.