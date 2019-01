MyStyle

Kolme tärkeää ohjetta: Näin loihdit intensiivisen silmämeikin

Me Naiset

Pohjusta silmämeikki primerilla: se tekee hohtavista ja kirkkaista väreistä entistä näyttävämpiä ja estää värin pakenemisen luomivakoon. Metallinhohtoisilla ja kimaltavilla luomiväreillä ei voi mennä nyt pieleen. Ripsiä saa olla paljon: levitä ripsivärin alle tuuheuttava primer, valitse maskaraksi kuituja sisältävä, tuuheuttava tuote ja lisää silmien ulkonurkkiin vielä tarvittaessa muutama ylimääräinen ripsitupsu. Jos silmämeikki tuntuu kaipaavan lisäpotkua, tee yläluomille mustalla, pehmeällä kajalilla rajaukset ripsien tyveen luomen sisäpuolelle.





Silmämeikin seuraksi

Katso videolta, kuinka ammattilainen tekee varjostukset ja loihtii silmämeikin!

