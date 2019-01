MyStyle

3 tyylivinkkiä: Näin puet villakangastakin tyylikkäästi silloin, kun asusta ei näy mitään muuta

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Baskeri helmikirjailulla + korkonilkkurit + tekokarvahuivi = 47,89 €





Mustat nilkkurit + musta tupsupipo + musta kaulahuivi = 53,93 €





Pinkki pipo + beige kaulaliina + pinkit nilkkurit = 46,95 €