MyStyle

Muuttiko raskaus hiuksiasi? Jotkut saavat jopa kokonaan uuden värin – syy löytyy hormoneista

Murrosiässä ja raskaana tapahtuu samaa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Hiukset tuntuvat erilaisilta

Lue lisää:

https://www.kodinkuvalehti.fi/artikkeli/voi-hyvin/tyyli/onko-tukkasi-muuttunut-koppuraksi-nain-saat-kuivan-tukan-elvytettya

https://www.kodinkuvalehti.fi/artikkeli/voi-hyvin/tyyli/iik-tukka-katoaa-vaihdevuodetko-syyna-10-kysymysta-hiustenlahdosta

https://www.kodinkuvalehti.fi/artikkeli/voi-hyvin/tyyli/harmaantua-voi-jo-vuodessa-ja-4-muuta-faktaa-hiusten-vanhenemisesta