Kimallusta korkoihin! Hetken 11 ihastuttavinta kenkäparia

Kimalle on tunnetusti talvikauden juttu, ja kauppojen hyllyt notkuvatkin vuodenvaihteessa toinen toistaan näyttävämpiä paljettimekkoja. Jos kuitenkin haluat juhlalookistasi hieman elegantimman ja hillitymmän, voit kokeilla tuoda asukokonaisuuteen vain ripauksen kimallusta pienen yksityiskohdan muodossa.Tämä onnistuu esimerkiksi kimallekorkojen avulla. Ja kyse on todella vain kimallekoroista – ei kokonaisista kengistä.Nyt trendinä monien kauppojen hyllyillä näkyy korkokenkiä, jotka ovat muuten yksiväriset ja klassiset, mutta korko onkin koristeltu kimallehileillä tai koristekivillä. Näissä korkokengissä on asennetta, mutta silti ne sopivat hillitymmänkin juhlapukeutujan makuun.Näillä voit maustaa lookisi – juhlan lisäksi myös arkena silloin, kun päivä kaipaa hieman glitteriä.