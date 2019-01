MyStyle

Kiistelty kulmakarvatrendi on jäämässä lopullisesti historiaan – tässä tulevat kulmat mallia 2019





Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Rentoa ja tuuheaa





Lue lisää:

https://www.menaiset.fi/artikkeli/lifestyle/kauneus/haluatko-tuuheammat-kulmakarvat-listasimme-6-toimivaa-ratkaisua

https://www.menaiset.fi/artikkeli/lifestyle/kauneus/unelmakulmien-abc-viisi-tieta-taydellisiin-kulmakarvoihin

https://www.menaiset.fi/artikkeli/lifestyle/kauneus/tassa-se-maailman-helpoin-ja-nopein-tapa-meikata-luonnollisen-nakoiset