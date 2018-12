MyStyle

Iho sileäksi, kimmoisaksi ja kauniiksi – kaikki mitä sinun pitää tietää ihonhoidon tehoaine hyaluronihaposta

Nuorentava vaikutus

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Silotetaan ja suurennetaan

Lue lisää:

https://www.menaiset.fi/artikkeli/ihmiset-ja-ilmiot/ilmiot/parikymppisena-saalin-botoxin-kayttajia-43-vuotiaana-otin-sita

https://www.menaiset.fi/artikkeli/lifestyle/kauneus/varpu-33-teki-yhden-muutoksen-ihonhoidossa-kuivuus-ja-kiristys-katosivat

https://www.menaiset.fi/artikkeli/tyyli/kauneus/aha-pha-bha-ja-hyaluronihappo-kaikki-mita-niista-pitaa-tietaa-kun-etsit