”Luovuin meikinpoistoaineesta vuosia sitten” – lähes jokaisen kaapista löytyvä edullinen tuote hoitaa homman yhtä hyvin

Ripsiväri ja huulipuna lähtee öljyllä

Hyvästit öljykalvolle

Eroon ylimääräisistä purkeista

Mieleeni on painunut tarkasti, miltä silmämeikinpoistoaine näytti ja tuntui, kun teini-ikäisenä tutustuin kyseiseen tuotteeseen. Öljy- ja vesikerros lilluivat muovipullossa päällekkäin, ja silmänympäryksille jäi ohut, limainen öljykalvo meikinpoiston jälkeen.Sittemmin meikinpoistoaineiden koostumukset ovat varmasti kehittyneet huimasti, mutta minä en ole sitä näkemässä. Totesin nimittäin jo vuosia sitten, etten tarvitse silmämeikinpoistoainetta mihinkään.Kyse ei ole siitä, etten meikkaisi. Ripsiväriä, huulipunaa ja muitakin meikkejä kuluu harva se päivä, eikä vaahtomainen kasvojenpuhdistusaineeni suoriudu niistä kaikista yksinään.Tajusin vain jossakin vaiheessa, että meikinpoistoaineet tosiaan perustuvat varsin yksinkertaiseen yhdistelmään: niissä on vettä ja öljyä. Öljy puree niihin meikkeihin, joihin vesi ei tehoa.Vettä ja öljyä sisältäviä kosmetiikkatuotteita taas on vaikka kuinka. Useimmat niistä ovat emulsioita, eli seoksia, joissa öljy ja vesi eivät ole erillisinä kerroksinaan. Hyvä esimerkki emulsiosta on vaikkapa tavallinen päivävoide.Ryhdyin siis käyttämään meikinpoistoon kasvovoidetta.Jos kasvovoiteena käyttää kallista, tehoaineita täyteen tuupattua merkkirasvaa, sen holvaaminen silmämeikinpoistoaineeksi on silkkaa voiteen ja rahan tuhlausta. Mutta jos käytössä on apteekin perusvoide tai edullinen, suurehkossa tuubissa myytävä kosteusvoide, ollaan edullisen meikinpoistoaineen äärellä.Jos meikki ei ole tavattoman voimakas, kuten kunnon kerros vedenkestäviä tuotteita, suoriutuu kosteusvoide meikinpoistosta kokemukseni mukaan siinä missä silmämeikinpoistoainekin.Samaisella voiteella terästetyllä vanulapulla on helppo pyyhkäistä pois meikkipohjan jämät ja huulipunat.Plussaa on, että kosteusvoide ei jätä jälkeensä öljykalvoa, mutta on kuitenkin nimensä mukaisesti kosteuttava tuote. Lisäksi purnukoiden määrä kylppärin kaapissa ja matkalaukussa vähenee.