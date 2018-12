MyStyle

Vaivana korkkareista kipeytyneet jalat? Kokeile klassikkokikkaa – tai herttuatar Meghanin niksiä

Kolmas ja neljäs varvas yhteen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Vaiko sittenkin Meghanin tavalla?









Sittenkin Catherinen kikka?

https://www.is.fi/mystyle/art-2000005404287.html