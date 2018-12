MyStyle

Paremmat hiukset kuin koskaan: Vuoden 9 parasta hiustuotetta joka budjettiin

1. Paras shampoo

2. Paras hoitotuote

3. Paras muotoilutuote

4. Paras tehohoito

+ kunniamaininta

PIHISTÄ





1. Paras tehohoito

2. Paras muotoilutuote

3. Paras hoitotuote

4. Paras shampoo

Supersuosittu Olaplex-hoito täydentyi No. 4 Bond Maintenance -sampoolla, joka tekee hiuksista tuntuvasti vahvemman tuntuiset ja kiiltävämmät. 31,90 € / 250 ml.Suojaava, hoitava ja kosteuttava Living Proofin Restore Perfecting Spray -suihke tekee, mitä lupaa. Eron todella huomaa: föönauksen jälkeen hiukset tuntuvat erityisen pehmeiltä ja paksuilta. 26 € / 236 ml.Evo:n Macgyver -monitoimimuotovaahto on ihastuttavan uudenlainen tuote. Vaahto antaa hennollekin hiukselle kunnolla volyymia ilman perinteistä vaahdon tuomaa kankeutta. 27,90 € / 200 ml.Erittäin kuivan ja karhean tukan laittaa takaisin kuosiin Redkenin All Soft Mega -hiusnaamio. Huppumainen naamio tekee ihmeitä jo viidessä minuutissa. 12 €.L’Oréal Professionalin Source Essentielle -hiusöljy antaa värjätyille hiuksille kaunista kiiltoa ja ylläpitää hiusväriä. Pari tippaa luonnonöljyjä riittää koko päähän, joten purkki on todella riittoisa. 32 € / 70 ml.Ikoon Infusions Thermal Treat-ment Hydrate & Shine -hiusnaamion huppu lämpenee itsestään päässä ja tukkaa hierotaan hupun päältä. Pieni vaivannäkö kannattaa: hiuksista tulee hoidetut, mutta ei raskaat. 6,90 €.XZ:n kuivasampoo pelastaa huonon tukkapäivän: hieman rasvaisestakin tukasta tulee parilla suihkauksella puhtaamman näköinen ja tuntuinen. 5,50 € / 200 ml.Biozell Professionalin Therapeutic -seerumi on tarkoitettu erityisesti oheneville hiuksille, mutta tuote raikastaa ja hoitaa jokaista hiuspohjaa. Seerumi hillitsee myös talineritystä. 8,95 € / 200 ml.Oriflamen HairX Deep Cleansing -sampoo syväpuhdistaa hiuksista muotoilutuotteiden jämät tehokkaasti, mutta on silti niin hellävarainen, että sillä voi tarvittaessa pestä tukan parikin kertaa viikossa. 10 € / 250 ml.Artikkeli on julkaistu alun perin Me Naisissa.