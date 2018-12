MyStyle

Tämä tuote nostaa meikkisi uudelle tasolle: Testasimme eri hintaluokkien primerit, halpis yllätti!

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

HALVIN: Miss Beauty London Perfect Base Face Primer, 3,49 € / 25 ml





HOITAVIN: Paese Hydrobase Under Make-up kosteuttava meikinpohjustusvoide, 29,90 € / 30 ml

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy





APTEEKEISTA: e.l.f. Tone Adjusting Face Primer, 15,95 € / 14 ml





HEHKUVIN: Becca Backlight Priming Filter, 31 € / 30 ml





KLASSIKKO: Smashbox Photo Finish Foundation Primer, 33 € / 30 ml





MATTAPINTAISIN: Essence Prime+Studio Mattifying + Pore Minimizing Primer, 4,39 € / 30 ml





KALLEIN: Gaya Cosmetics Primer, 54 € / 30 ml





PARAS EDULLISISTA: Pretty by Flormar Make-up Base, 7,95 € / 30 ml





ERI IHOTYYPEILLE: Clarins SOS Primer, 37 € / 30 ml





VOITTAJA: Benefit The POREfessional Face Primer, 30,50 € / 22 ml





IHAILTU BRÄNDI: Huda Beauty Complexion Perfection Pre-Makeup Base, 29,90 € / 30 ml





KOREALAISTA KAUNEUTTA: Tony Moly Egg Pore Silky Smooth Balm, 18,90 € / 20 g