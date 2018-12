MyStyle

Muotilöydöt, jotka kannattaa napata juuri nyt – 6 takuuvarmaa vinkkiä aleshoppailuun

Tee hyviä ketjuliikelöytöjä

Shoppaile ympäri Suomea

Tutustu ulkomaisiin nettikauppoihin

Hanki uusi laukku nyt





Muista tsekata lempimerkkisi





Mieti talvitakkitarpeesi





Sanotaan se ilmiselvin ensin: älä osta vain ostamisen ilosta, vaan punnitse tarpeesi tarkoin.Tässä maailman ajassa alkaa olla jo itsestään selvää, että kukaan ei tarvitse määräänsä enempää tavaraa, ja varsinkin muotiin, tyyliin, trendeihin ja pukeutumiseen liittyvät löydöt ansaitsevat kukin kohdallaan tarkan harkinnan.Kun olet selvittänyt vaatekaappisi todellisen laidan ja pohtinut, mitkä vaatteet ja asusteet päätyvät varmasti pidempään käyttöön, suuntaa katse muihin shoppailuvinkkeihin.Lähde koko päiväksi rauhallisin mielin ja suunnitelluin kahvitauoin ostoskeskukseen tai linnoittaudu ajan kanssa kotisohvalle läppärin ääreen. Ketjuliikevalikoimaan pääsee käsiksi helposti ja kokonaisvaltaisesti kummallakin tavalla.Hankit sitten pehmeän neuleen, tulevan työkevään tuoreen bleiserityylin tai jotakin viimeisimpien trendien mukaista, muista tarkistaa materiaali, pesuohjeet, vaatteen istuvuus ja sopivuus muun vaatekaappisi sisältöön. Kun vaate on mahdollisimman käyttökelpoinen, kaunis ja imarteleva päällä, helppo hoitaa ja vaivaton yhdistää muuhun pukeutumiseesi, se päätyy mitä todennäköisimmin kunnolla käyttöön.Tuttuihin ketjuliikkeisiin ja esimerkiksi tavaratalojen kosmetiikkaosastoille kannattaa suunnata myös ympäri Suomea etenkin pienemmillä paikkakunnilla vieraillessa. Vanhan kotikaupungin tavanomainen kysyntä voi olla aivan toisenlaista kuin nykyisessä suuremmassa asuinpaikassa.Tällöin parhaat löydöt voikin tehdä juuri alennusmyynneistä, kun isossa kaupungissa aikaa sitten loppuunmyyty tuote päätyykin muualla maassa alerekkiin.Vaikka muuten luksusmerkkejä ja huippumuotia tarjoavien verkkokauppojen hintataso olisi yli oman budjetin, nyt ne kannattaa kahlata läpi. Alennusmyynneissä on mahdollisuus hemmotella itseään yhdellä ihanalla hankinnalla, johon muuten ei olisi varaa, tai bongata aiemmin himoittu kappale, jonka hinta onkin nyt puolittunut.Samoin kannattaa kurkata nettikauppoihin, jotka myyvät merkkejä, joita ei Suomesta saa. Suosittelemme ainakin luotettuja suosikkeja Net-a-Porteria, MyTheresaa, Farfetchia ja Shopbopia.Vuoden viimeiset päivät ovat täydellistä aikaa myös pitkään haaveillun laukkuhankinnan tekemiselle. Parhaimmillaan laadukasta laukkua käyttää vuoden jokaisena päivänä, joten siihen saa ja kannattaakin panostaa.Selaa edellä mainittujen kansainvälisten nettikauppojen lisäksi ainakin näiden sivustojen laajat merkkilaukkuosiot: Monnier Frères ja Forzieri.Fanittamiesi brändien sivuilla kannattaa tietysti käväistä myös suoraan. Vaikka luksusmuotia ja vaikkapa pienempiä suomalaisia merkkejä myydään monissa tavarataloissa ja erilaisissa verkkokaupoissa, niillä on myös omat alennusmyynnit.Tykkäsit sitten sähäkästä suomalaisesta Minna Parikasta tai minimalistisesta jenkkimerkistä Mansur Gavrielista, brändien alet löytyvät niiden omista liikkeistä ja etenkin nettikaupasta.Tähän kategoriaan kuuluvat päivittäisessä käytössä oleva talvitakki mutta myös muut sesonkiin liittyvät alehankinnat. Talvi on Etelä-Suomessa vasta alkanut, ja muuallakin maassa sitä on jäljellä vielä pitkä pätkä – ei ole siis ollenkaan myöhäistä hankkia hyvää talvitakkia täksi ja seuraaviksi vuosiksi aleista.Kartoita vähintään takkitarpeet ja kenkätilanne, joilla säästät kustannuksissa jo helposti.