MyStyle

Avasimme hypetetyt kosmetiikkakalenterit, tätä rahalla sai – yksi kalenteri aivan 5/5!

Clarins Holiday Blossoms 24 Days of festive beauty surprises, 110 €





Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

The Body Shop 25 Days of the Enchanted Ultimate Advent Calendar, 139 €





Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Biotherm Joulukalenteri, 65 €





Rituals The Ritual Of Advent Calendar, 71 €





Lumene 24 Arctic Beauty Treasures Advent Calendar 2018, 89,90 €





KICKS Beauty Christmas Calendar, 44,90 €





Skincity The Skincare Calendar 2018, 125 €





Dermosil Joulukalenteri, 40 €