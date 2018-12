MyStyle

Suunnittelija listaa: Nämä vaatteet jokaisen suomalaisnaisen kaapista pitäisi löytyä

Vaatteita, joissa ihmiset voivat hyvin

Nämä vaatteet joka nainen tarvitsee

Hyvät perushousut, joko viistaskufarkut tai rypistymättömästä kankaasta tehdyt suorat housut. Suorissa housuissa kannattaa suosia esimerkiksi napakkaa materiaalia, jossa on hieman elastaania. Niitä ei tarvitse silittää pesun jälkeen, joten ne ovat huolettomat ja rennot mutta tyylikkäät. Pellavahousut ovat kesää varten täydellinen klassikkovaate. Pellava on helppo materiaali, sillä se saakin olla huolettoman ryppyinen. Pellavakangas luo helposti hyvän tyylin. T-paita. Hyvä, laadukas ja kestävä t-paita. Niinikoski valitsisi laatikkomaisen muodon ja tukevamman neuloksen. T-paita on monikäyttöinen luottotuote, jonka voi pukea juhlavampienkin hameiden kanssa. Neule. Ammattilaisen mukaan merinovillan ja puuvillan sekoitus on hyvä yhdistelmä. Ohut neule on sekä Suomessa lämmin että sisätiloissa sopivan viileä. Neuleesta on tullut myös työpukeutumisen oleellinen kulmakivi, kun siistit neuleet ovat korvanneet jäykemmän työpukeutumisen. Kauluspaita, joko yksivärinen tai printattu. Takkeja tarvitaan siistiin pukeutumiseen pelkistetysti ja kärjistetysti kaksi: siisti villakangastakki ja perinteinen, käyttökelpoinen trenssitakki. Väriä ja vaaleutta. Niinikoski harmittelee, että pimeässä maassa vannotaan edelleen mustan nimiin, joka on yhä päävärinä lähes kaikessa pukeutumisessa. Hän lisäisi suomalaisten tyyliin väriä ja vaaleutta. ”Mikä estää kaamosmasennusta? Kampaajalla käynti, huulipunan laitto ja kivat vaatteet. Vaaleat vaatteet antavat valoa pimeyden keskelle.”