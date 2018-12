MyStyle

Varo kutinaa! Kuinka monta päivää hiusten pesua voi lykätä kuivashampoolla?

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Käytä oikein

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kuivashampoita moneen makuun – voit tehdä sen myös itse

Lue lisää:

https://www.kodinkuvalehti.fi/artikkeli/voi-hyvin/tyyli/kutiseeko-paanahka-se-voi-kertoa-stressista-tai-liian-tiuhasta-pesuvalista

https://www.kodinkuvalehti.fi/artikkeli/voi-hyvin/tyyli-ja-kauneus/hiukset-puhtaaksi-ilman-sampoota-ruisjauhopesu-ja-muut

https://www.kodinkuvalehti.fi/artikkeli/voi-hyvin/tyyli-ja-kauneus/haluatko-luonnollisen-ja-pitavan-hiuslakan-tee-itse-ekologinen