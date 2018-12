MyStyle

Halvalla hyvää! Alle 10 euron kosmetiikkasuosikit, jotka eivät petä

Essence All Eyes On Me -ripsiväri, 2,49 euroa

Maybelline Fit Me! -meikkivoide, 8,70 euroa

Apteekin valkovaseliini, 3,50 euroa

Nivea Soft -kosteusvoide, noin 5 euroa

Cien Q10 -yövoide, alle 4 euroa

Urtekram Purple Lavender -sarja, noin 4–7 euroa tuotteesta riippuen

XZ Muumi-selvityssuihke, noin 4,50 euroa

Cien Restore Conditioner -hiustenhoitoaine

Klippoteket Styling Dust Spray -kuivasampoo, noin 5 euroa

