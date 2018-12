MyStyle

Mistä akne johtuu? Tutkimus suuntaa huomion uuteen epäiltyyn

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Paljon syitä aknelle

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Tehokkaampia hoitoja tulevaisuudessa

Lue lisää:

https://www.menaiset.fi/artikkeli/hyva-olo/terveys/pyllyyn-puhkesi-finni-mista-se-kertoo