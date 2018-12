MyStyle

Krepattu tukka näyttää juuri sopivan tärähtäneeltä





























Aikuisen elämässä ei saa epäonnistua tarpeeksi.Onneksi kunnon pynttäytyminen on loistava alusta mokaamiselle. Tukka, jota on krepannut tunnin, mutta joka näyttää lopulta linnunpesältä, ansaitsee kiitosta ja onnittelut!Kokeiluintoa ei saa lannistaa, sillä tärähtäneen kampauksen saa aina pestyä pois – jos nyt on ihan pakko. Tärkeintä on, että on ottanut hetken omaa aikaa, tehnyt käsillään, nautiskellut uuden asian kokeilemisesta, ehkä oppinutkin jotain.Ainakin sen, miten ensi kerralla epäonnistutaan vielä paremmin.Artikkeli on julkaistu alun perin Me Naisissa.