MyStyle

Vuoden parhaat ihonhoitotuotteet: 5 euron monitoimivoide ja yhdeksän muuta purkkia joka kukkarolle

PANOSTA

1. Paras tehohoito





2. Paras ihonpuhdistusaine

3. Paras kasvovoide

4. Paras vartalovoide

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

5. Paras vartalohoito

PIHISTÄ

1. Paras kasvovoide





2. Paras vartalovoide

3. Paras tehohoito

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

4. Paras putsari

5. Paras vartalohoito

https://www.menaiset.fi/artikkeli/lifestyle/kauneus/testasimme-tassa-ovat-vuoden-parhaat-meikit-joka-kukkarolle

https://www.menaiset.fi/artikkeli/lifestyle/kauneus/testasimme-kangasnaamiot-paras-niista-oli-myos-halvin

Tässä todellinen talvi-ihon tehohoito! Monesta eri öljystä potkunsa saava Frantsilan Anti-Pollution -seerumi on paras levittää yötä vasten. Aamulla iho näyttää kirkkaalta ja tasaiselta. 55 € / 30 ml.Laponie Of Scandinavian Gel Cleanser -putsari on ihanan hellä iholle, mutta putsaa silti tehokkaasti kasvot silmämeikin mukaan lukien. Kasvot jäävät pesun jäljiltä ihanan pehmoisen tuntuisiksi. 18 € / 100 ml.Herkän ihon Biothermin Life Plankton Sensitive Balm -kasvovoide tuo saman tien helpotusta kiristävälle iholle ja sopii mainiosti myös päiväkäyttöön. 49 € / 50 ml.Mádaran Infusion Vert Intense Antioxidant -voide tuntuu ihanan paksulta iholla, mutta ei jätä kuitenkaan tahmaista tunnetta. Hoitavuuden tuntee saman tien. 21,90 € / 200 ml.Núxen Rêve de Miel 2 in 1 -vartalokuorinnassa on runsaasti hunajaa, ja sen huomaa: herkullisen tuoksun lisäksi kroppa tuntuu todella kosteutetulta. 21,90 € / 175 ml.Uudistettu Nivean Q10 Power -yövoide jatkaa tutulla tiellä: anti-age-voide on erinomainen ikääntyvälle, kosteutta kaipaavalle iholle. Kasvot tuntuvat vielä aamullakin pehmeiltä ja hoidetuilta. Plussaa hajusteettomuudesta. 12,50 € / 50 ml.Urtekramin Purple Lavender -vartalovoide hulahtaa ihoon hetkessä. Laventeliöljyt ja hyaluronihappo kosteuttavat tehokkaasti. 7,99 € / 245 ml.It’S SKIN Hyaluronic Acid -kasvoseerumi imeytyy nopeasti ja tekee pintakuivasta ihosta pehmeämmän ja siloisemman näköisen. Sopii erinomaisesti myös meikin alle. 25,70 € / 40 ml.Korealaiset voidemaiset putsarit muuttuvat veden kanssa vaahdoksi. MISSHAN Super Seed -putsari poistaa raskaammankin meikin kertapesulla. 7,80 € / 150 ml.Skin Treatin Pure Clarity -vartalokuorinnassa on mukana trendikästä aktiivihiiltä, joka syväpuhdistaa ja pehmentää. Paksu, musta tahna jättää ihon raikkaan tuntuiseksi. 9,90 € / 200 ml.Artikkeli on julkaistu alun perin Me Naisissa.