17 valintaa: Tässä ovat vuoden parhaat meikit joka kukkarolle

PANOSTA

1. Paras luomiväri





2. Paras meikkivoide

3. Paras tuoksu

4. Paras huulipuna

5. Paras ripsiväri

6. Paras silmänrajaus

7. Paras puuteri

8. Paras poskipuna

PIHISTÄ

1. Paras luomiväri





2. Paras ripsiväri

3. Paras silmänrajaus

4. Paras tuoksu

5. Paras meikkivoide

6. Paras puuteri

7. Paras poskipuna

8. Paras huulipuna

+ kunniamaininta

Giorgio Armanin Eyes to Kill Quattro -paletin kolme hohtavaa ja yksi mattainen luomiväri ovat nappiyhdistelmä sumuisen smoky eye -meikin tekoon. Helposti häivyttyvät värit sopivat erinomaisesti myös aloittelijalle. 70 €.Kevyt mutta peittävä meikkivoide ei ole enää urbaani legenda. Diorin Backstage-meikkivoiteen koostumus on omiaan sekaiholle: voide pitää ihon mattaisena muttei kakkuunnu kuiviin kohtiin. 48 € / 50 ml.Guccin Bloom-parfyymin jasmiini, tuberosa ja kuusama muodostavat huumaavan tuoksutrion, joka toimii joka tilaisuudessa. Aamulla suihkautettu tuoksu on vielä illalla iholla. 101,90 € / 50 ml.Ihanan kevyt Shiseidon Visionairy Gel -puna liukuu huulille kuin unelma. Aavistuksen kiiltävä puna pysyy huulilla tuntikausia ilman paikkailua. 32 €.Smashboxin Super Fan -ripsiväri tekee mitä lupaa: harja erottelee ripset kauniisti viuhkamaiseen muotoon. Kumisesta harjasta tulee yhdellä kerroksella kivasti väriä arkikäyttöön, ja lisäkerroksella näyttävät juhlaripset. 22 €.Smashboxin Always on Liquid -silmänrajaustussissa on erinomainen pigmentti. Kapealla kärjellä saa tehtyä todella tarkkaa jälkeä, joka ei levahda. 20 €.Chanelin Le Teint Ultra Tenue -meikkipuuteri on sen verran peittävä, että se riittää jo yksistään kevyeksi meikkipohjaksi. Iho jää silti kuulaaksi ja raikkaaksi. 65 €.Uuden kotimaisen Korento-brändin voidemaisessa poski- ja huulipunassa on tuhdisti pigmenttiä, ja luonnollisena hehkuva väri pysyy aamusta iltaan. 34 €.Tusinan verran intensiivisiä sävyjä, jotka kestävät luomilla karisematta: Bronx Colorsin Smokey Undercover -paletti on jokaisen euron arvoinen. 24,90 €.Paksu harja ja aavistuksen kuivempi massa tekevät NYX Professional Makeupin Worth The Hype -ripsarista erinomaisen vaihtoehdon hennoille ripsille. 10,90 €.Cienin rajauskynä tekee kauniin pehmeää jälkeä. Sillä syntyvät niin ohuet rajaukset ripsien tyveen kuin paksummat bilerajauksetkin. 1,99 €.H&M lanseerasi syksyllä laajan tuoksukokoelman, jossa on mukana todellisia helmiä. Raconteuse-tuoksussa hurmaavat naiselliset vanilja, neroli ja appelsiini. 14,99 € / 75 ml.Kosteusvoidemainen Lumenen Instant Glow -meikkivoide jättää ihon kauniin kuultavaksi, mutta kerrostamalla kasvoille saa myös kevyttä peittoa. 34,90 € / 30 ml.Cienin mattapuuteri on omiaan pitkin päivää meikin paikkailuun. Puuteri tuntuu iholla todella miellyttävältä, ja lopputulos on luonnollisen mattainen. 3,99 €.Rimmelin Maxi Blush -poskipuna sulautuu ihoon kauniisti, ja mukana on juuri sopiva määrä hohtoa. 8,50 €.NYX Professional Makeupin Suede Matte -puna levittyy samettisesti huulille eikä se kuivata, vaikka on mattainen. Sisältää todella paljon pigmenttiä. 8,90 €.L’Oreal Parisin Paradise Extatic -ripsiprimer ansaitsee roppakaupalla hehkutusta. Ripsivärin pohjustustuote pidentää ja tuuheuttaa sekä kiinnittää maskaran niin, ettei väriä karise poskille. 14,90 €.Artikkeli on julkaistu alun perin Me Naisissa.