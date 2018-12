MyStyle

Taputtele pisteittäin ja neljä muuta pientä kikkaa, joilla saat kaiken hyödyn irti ihonhoitotuotteista

1. Puhdista kunnolla

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

2. Hyödynnä joka pisara

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

3. Aloita silmänympäryksistä

4. Levitä seerumi kostealle iholle

5. Taputtele pisteittäin

Lue lisää: