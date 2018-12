MyStyle

4 naista testasi suihkurusketuksen talven bileisiin – ”Kyllä tämä täydestä menisi”

Isoin etu on vaivattomuus

Katso alla olevalta videolta, miltä rusketuskopissa näyttää ja mitä siellä tapahtuu!

Tasaista kullanhohtoa

Kaikkien aikojen rusketusraja

Katosiko väri vai tottuiko silmä?

Etelänloma feikattuna

Katso alta videolta, miltä MyStylen kesäisen suihkurusketustestin lopputulokset näyttivät!

