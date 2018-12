MyStyle

Haluatko luonnollisen ja pitävän hiuslakan? Hiuskiinteen voi tehdä itse

Vettä, sokeria ja oikeanlainen resepti

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Voit tehdä itse myös suolasuihkeen ja hiusvahan

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Lue lisää:

https://www.kodinkuvalehti.fi/artikkeli/voi-hyvin/tyyli-ja-kauneus/hiukset-puhtaaksi-ilman-sampoota-ruisjauhopesu-ja-muut

https://www.kodinkuvalehti.fi/artikkeli/voi-hyvin/tyyli-ja-kauneus/kuivasampoo-voi-pelastaa-huonon-hiuspaivan-mutta-uskaltaako

https://www.kodinkuvalehti.fi/artikkeli/voi-hyvin/tyyli-ja-kauneus/kannattaako-hiukset-pitaa-auki-vai-kiinni-nukkuessa