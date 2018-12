MyStyle

Tunnetko jo purkit, joilla ylläpidät hiusväriä tai muutat sitä kotona? Opas hiusten erilaisiin sävytuotteisiin

Älä huoli haalistumisesta





Hetkeksi uusi look

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy





Pigmenttipesu sävyttää

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy





Sateenkaarisävyjä suoraväreillä





Lue lisää:

https://www.menaiset.fi/artikkeli/tyyli/kauneus/hiusvarilaikkia-korvissa-ja-vaaransavyinen-takaraivo-7-vinkkia-joilla

https://www.menaiset.fi/artikkeli/lifestyle/kauneus/katse-ja-tukka-tulevaa-kohti-9-hiustrendia-joita-haluat-kokeilla-vuonna

https://www.menaiset.fi/artikkeli/tyyli/kauneus/nain-teet-hiuksiin-kampaamotason-foonauksen-itse-kotona-katso-ohjeet

Haalistuuko uunituore sävy hiuksista jo muutamassa viikossa? Syy saattaa olla siinä, että shampoosi on ollut liian voimakasta.Varsinkaan tummiksi tai punertaviksi värjättyjä hiuksia ei kannata pestä liian voimakkailla tuotteilla, jos haluaa värin säilyvän kirkkaana. Vaaleistakin hiuksista katoavat pestessä nopsaan viileät ja hiekkaiset sävyt. Pesuvedestä kertyvät mineraalijäämät taas saavat hiukset näyttämään tunkkaisilta ja elottomilta jo muutama viikko värjäyksen jälkeen.Sävyn kirkastamiseksi vaaleita hiuksia kannattaakin pestä aika ajoin syväpuhdistavalla shampoolla. Sävyä ylläpitävillä tuotteilla voit pestä hiuksia vaikka päivittäin ilman pelkoa värin haalistumisesta.Suihkutettavat tai puuteriset tuotteet kiinnittyvät vain hiuksen pintaan ja lähtevät pesussa pois.Niillä voi kuitenkin pelastaa monta huonoa hiuspäivää, kun tyvikasvu alkaa pilkottaa. Ja tietenkin niillä voi halutessaan värjätä vaikka koko tukan hetkellisesti. Esimerkiksi ruusukullan sävyt näyttävät upeilta vaaleissa hiuksissa ja kupari tummassa tukassa.Kostea suihke kiinnittyy hiukseen, ja siitä tulee kuivuessa kestävä ja luonnollinen. Tuotteita voi käyttää jokaisen pesun jälkeen, eivätkä ne kerrostu hiukseen.Pigmenttiä sisältävistä tuotteista tunnetuin lienee hopeashampoo, jonka siniliila väri kääntää vaalennettujen hiusten keltaisuutta kylmemmäksi. Hopeashampoo voi kuitenkin kuivattaa hiusta usein käytettynä.Silloin kannattaa antaa mahdollisuus pigmenttiä sisältäville hoitoaineille. Niissä on huomattavasti enemmän sävyvaihtoehtoja, ja ne myös antavat hiuksille upean kiillon. Pigmenttituotteita on myös vaaleanruskeille, punaisille ja hyvin tummillekin hiuksille.Pigmenttishampoita ja -hoitoaineita voi käyttää niin usein kuin se tuntuu tarpeelliselta. Etenkin vaaleisiin hiuksiin saattaa kuitenkin kerrostua liikaa pigmenttiä, jos tuotteita käyttää joka pesulla.Suoraväreillä saa näyttävän lopputuloksen, sillä ne sisältävät paljon väripigmenttiä. Sävyt ovat usein pastellisia tai neonvärisiä.Väri tarttuu voimakkaimmin vaalennettuun, huokoiseen hiukseen. Tummiin tai värjäämättömiin hiuksiin ei kannata odottaa kovin intensiivistä lopputulosta. Esimerkiksi vaaleanpunainen ei niissä juurikaan näy.Vaikka väri yleensä lähtee muutamassa pesussa, vaalennettuun tai muuten huonokuntoiseen hiukseen se voi jämähtää tiukastikin. Jos sävystä haluaa eroon, haalistumista voi tehostaa syväpuhdistavalla shampoolla.Kuvat: Valmistajat, Me Naiset