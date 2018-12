MyStyle

Jessican nettikirppislöytö haisi kamalalta – todella rankka kikka poisti löyhkän mohairneuleesta

Näin raikastat vaatteen

Laita pakastimeen joksikin aikaa. ”Laitoin, ei auttanut.” Pese pyykkietikan kanssa. ”Tätä kokeilin heti aluksi, ensimmäisen pesun jälkeen. Ei auttanut.” Soodalla lähtee: pane paperikassiin soodan kanssa ja anna vaikuttaa. ”Panin. Ei mitään vaikutusta.” Kokeile Silica-palleroita; ne imevät hajujakin. ”Mitä ihmeen Silica-palleroita?” Vastaus: geelirakeita, jotka imevät kosteutta. Silicapusseja tulee usein kenkä- tai elektroniikkaostosten mukana. Kahvinporot! Niillä lähtee hajut. ”Tämäkin on kokeilematta. Erikoinen neuvo, täytyy panna korvan taakse.” Liota etikkavedessä ja huuhtele. ”Ostin lopulta puolentoista litran etikkatonkan, liottelin puseroa ensin siinä ja laitoin vettä sen verran, että pusero peittyi. Annoin liota vuorokauden. Sitten laitoin vielä koneeseen pyykkietikan kanssa. Tämä alkoi auttaa!”

Mitäs me tuoksuherkät

