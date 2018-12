Pikamuoti on vuoden turhake – yhden vaatekilon valmistamiseen 3 kiloa kemikaaleja, 70 prosenttia vaatteista kaatopaikoille ja polttoon

MyStyle

Pikamuoti on vuoden turhake – yhden vaatekilon valmistamiseen 3 kiloa kemikaaleja, 70 prosenttia vaatteista ka

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Ostopäätös syntyy ilman harkintaa, käyttöä ei välttämättä lainkaan





Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Huomattavat ympäristövaikutukset





Jopa 70 prosenttia vaatteista polttoon ja kaatopaikoille