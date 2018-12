MyStyle

Turkiton tulevaisuus? Muotijätti Chanel hylkää turkikset

Laajempi ilmassa oleva suuntaus

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Sama ilmoitus muotitalolta toisensa perään

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Turkis puhuttaa myös politiikassa