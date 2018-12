MyStyle

Testasimme kangasnaamiot! Paras on myös halvin – hintaa 3,90 euroa

ENNEN TREFFEJÄ

SerumMASQ+ Glow -heleyttävä kangasnaamio, 3,90 €





VAAHTONAAMARI

Dermosil Detox Bubble -vaahtoava kangasnaamio, 5,50 €





NYT HEHKUU!

It´s Skin Power 10 Formula CO -kangasnaamio, 3,90 €

EI PUNOITA ENÄÄ

Missha Real Solution Tencel Collagen -kangasnaamio, 3,95 €





LEVÄPERÄISTÄ

Whamisa Organic Kelp Sheet Mask -levänaamio, 14,90 €

VAIKEA ASETELLA

Kocostar Camouflage Face Mask -kangasnaamio, 4,90 €





