Raili Hulkkonen kehottaa suomalaisnaisia käyttämään luomiväriä ja meikkivoidetta – tätä mieltä ovat lukijat: ”Jos en tällä naamalla kelpaa...”

Raili Hulkkonen kehottaa suomalaisnaisia käyttämään luomiväriä ja meikkivoidetta – tätä mieltä ovat lukijat: ”

”Raili on niin oikeassa”

”Jos en tällä naamallani kelpaa”

Kolmasosa käyttää silmissä vain ripsiväriä

”Huomaamatonkin meikki ryhdistää kasvoja”

