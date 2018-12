MyStyle

Johdoton muotoilurauta ja 5 muuta uutta täydellistä hiuslaitetta

TEHOKAS PUHURI

Dyson Supersonic -hiustenkuivaaja





VÄRIN SUOJAAJA

Remington Advanced Colour Protect -hiustenkuivain





KIHARATAIKURI

Babyliss Curl Secret Digital Sensor C1500E -kiharrin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy





JÄTTIPIIPPARI

Hot Tools 38 mm Gold Salon Curling Iron -kiharrin





KLASSIKKO VAILLA VERTAA

Ghd Platinum+ -muotoilurauta

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy





NÄPPÄRÄ JA LANGATON

Balmain Cordless Straightener -muotoilurauta





Lue lisää:

https://www.menaiset.fi/artikkeli/lifestyle/kauneus/katse-ja-tukka-tulevaa-kohti-9-hiustrendia-joita-haluat-kokeilla-vuonna

https://www.menaiset.fi/artikkeli/lifestyle/kauneus/leikkaatko-otsatukkasi-itse-kasittamattoman-simppeli-teippiniksi-takaa

https://www.menaiset.fi/artikkeli/lifestyle/kauneus/kiharra-kuivaa-suorista-tassa-nyrkkisaannot-joiden-avulla-onnistut

Dyson Supersonic on hiustenkuivainten Tesla: todella kallis, mutta aivan omaa luokkaansa.Fööni on kevyt kädessä, sillä sen moottori on sijoitettu poikkeuksellisesti kahvaan. Digitaalimoottori pyörii 110 000 kertaa minuutissa, ja paksukin tukka kuivuu kolmanneksen nopeammin, ilman paahtavaa kuumuutta. Lämpötilansäädin säästää hiuksia. 399 €.Kuivain on tarkoitettu erityisesti värjätyille hiuksille. Sen keraaminen ritilä luovuttaa hiuksiin mikrohoitoaineita, ja ionisointi vähentää hiusten sähköisyyttä. Kolmemetrisestä johdosta plussaa. 79,95 €.Näyttää hieman pelottavalta, mutta on näppärä käyttää. Kiharrin imaisee hiussuortuvan sisäänsä ja kieputtaa sen kauniiksi kiharaksi kädenkäänteessä. Kiharrin tekee 25 tai 35 millin kiharaa, ja lämpötilaa säätämällä kiharasta saa tiukempaa tai löysempää.Keraamiset pinnat ovat hellävaraiset hiuksille, ja laitteella on peräti viiden vuoden takuu. 179 €.Kiharrin on viimeistelty 24 karaatin kultauksella. Teet sillä isoa, pehmeää kiharaa. Voit pitää kihartimen kärjestä turvallisesti kiinni, koska se pysyy viileänä.Laite sammuu automaattisesti kahden tunnin kuluttua, jos unohdat sen päälle. Kihartimen lämpötilan voi säätää 140–220-asteiseksi. 129 €.Tässä on kulttibrändin uusin muotoilurauta. Se ennakoi muun muassa hiusten paksuuden ja käsiteltävän osion koon ja säätää tehoja sen mukaan.Raudan anturit valvovat lämpötilaa 250 kertaa sekunnissa, jolloin se pysyy koko ajan hiuksille turvallisimmassa 185 asteessa. Suoristajalla on kolmen vuoden takuu. 265 €.Ladattavan ja langattoman raudan käyttöaika on 30 minuuttia. Pienikokoinen ja kevyt suoristaja on parhaimmillaan puolipitkälle tai lyhyelle tukalle.Myös hiusten muotoilu laineille ja kiharoille onnistuu, ja hiukset luistavat titaniumlevyjen välissä mutkattomasti. Kolmiportainen lämmönsäätö: 160/180/200 astetta. 220 €.