Nyt saa avata! Nämä 11 kosmetiikkakalenteria ehdit vielä hakea kaupasta joulukuuksi

24 Days Of Clinique Calendar, 89 €





KICKS Beauty Christmas Calendar, 44,90 €





Dr.Hauschka -joulukalenteri, 120 €





Biotherm -joulukalenteri, 65 €





Lancôme Adventtikalenteri, 120 €





NYX Professional Makeup Sugar Trip 24 Days of Beauty Advent Calendar, 86 €





Estée Lauder 24 Day Holiday Countdown, 189 €





Dermalogica 12 days to Glow Gift Set, 125 €





The Body Shop 24 Days of the Enchanted Advent Calendar, 79 €





Lumene 24 Arctic Beauty Treasures Advent Calendar 2018, 89,90 €





Rituals The Ritual Of Advent Calendar, 71 €





Jos mielesi halajaa kauneusyllätyksillä täytettyä kosmetiikkajoulukalenteria, saatat löytää sellaisen vielä hyvällä tuurilla tavaratalojen kosmetiikkaosastolta.Kävimme läpi Sokoksen, Stockmannin ja kauneusmyymälöiden Kicksin ja The Body Shopin kalenterivalikoimat. Nämä 11 kalenteria saattavat yhä löytyä hyllystä.24-osaisesta kalenterista löytyy muun muassa hellävaraisia puhdistus- ja kuorinta-aineita, päivä- ja yövoiteita ja meikkituotteita.Kalenterissa on 24 yllätystä kasvojen, vartalon ja hiusten hoitoon sekä meikkaamiseen Kicksin oman brändin valikoimasta.Luonnonkosmetiikkaa! Kalenteri sisältää 24 matkakokoista luonnonkosmetiikkatuotetta kasvojen ja vartalon iholle.Suosikkimerkin kalenterista paljastuu ihonhoidon 24 kokeilukokoista tuotetta.Luksusmerkin kalenteri on täytetty mini- ja matkakokoisilla tuotteilla.Nyxin kalenterissa on mukana fanien suosimia koostumuksia 24 uudessa sävyssä. Luukuista paljastuu muun muassa huulituotteita, luomivärejä, highlightereita ja poskipunia.Joulukalenteriin on pakattu 24 ihonhoito- ja meikkisuosikkia kätevässä matkakoossa.Dermalogican kalenterista riittää avattavaa joka toiselle päivälle: kalenteri sisältää 12 yllätystä ihollesi.Kalenterin laatikoista paljastuu brändin 24 suosittua tuotetta vartalo-, kylpy-, ihonhoito-, meikki- ja hiustenhoitokategorioista sekä pieniä oheistuotteita.Kotimainen Lumene kokosi kalenteriinsa 24 kauneusyllätystä ihonhoidosta ja värikosmetiikasta. Viisi meikkituotetta ja 19 ihonhoitotuotetta ovat kaikki brändin suosikkeja.Ritualsin joulukalenterin 24 luukusta löytyy merkin omia suosikkituotteita.Kuvat: Valmistajat ja jälleenmyyjät