MyStyle

Voiko perusvoiteella pestä kasvot? Varsinkin herkkäihoisen kannattaa kokeilla

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Perusvoiteessa on puutteensa

Lue myös:

https://www.kodinkuvalehti.fi/artikkeli/voi-hyvin/tyyli-ja-kauneus/onko-kasvovesi-pelkkaa-rahanhukkaa-vai-oikeasti-hyodyllinen

https://www.kodinkuvalehti.fi/artikkeli/voi-hyvin/tyyli/kasvovesi-ei-riita-iltapesuun-8-muuta-neuvoa-kasvojen-puhdistukseen

https://www.kodinkuvalehti.fi/artikkeli/voi-hyvin/tyyli/kaytatko-vanhentuneita-meikkeja-nain-kauan-kosmetiikka-sailyy