MyStyle

Työmeikistä juhlameikiksi? Näillä vinkeillä muutos onnistuu muutamassa minuutissa

Miten taion arkisen silmämeikin hippakelpoiseksi?

Miten kulahtaneen meikkipohjan voi korjata?

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kuinka huulimeikistä saa kauniin ja kestävän, kun pohjalla on puoliksi kulunut huulipuna?

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Lue lisää:

https://www.menaiset.fi/artikkeli/lifestyle/kauneus/niin-omituista-kuin-se-onkin-taman-hetken-kuumin-silmameikkivari-pinkki

https://www.menaiset.fi/artikkeli/lifestyle/kauneus/pimeaa-ja-harmaata-eli-nyt-glittervuodenaika-4-tapaa-kayttaa-keijupolya

juhlavuutta katseeseen. Kun levität voidemaista tummempaa luomiväriä koko liikkuvalle luomelle, et joudu säätämään useamman sävyn ja erilaisten varjostusten kanssa. Voidemainen ja metallinhohtoinen koostumus on trendikäs valinta iltajuhlaan.ylärajaus, tee meikistä juhlakuntoinen alarajauksella. Pehmeä sisärajaus tuo syvyyttä katseeseen.ripsiisi maskaraa – sitä on mahdollista kerrostaa kuivuneenakin. Näin voit viimeistellä juhlameikin sutimalla pari uutta ripsivärikerrosta. Jos irtoripset ovat sinulle tuttuja, saat niillä lisäpuhtia juhlalookiin hetkessä.meikkipohja on suihkia kasvoille aluksi pari painallusta raikastavaa kasvosuihketta.korjata kohdat, joista meikkivoide on kulunut – usein erityishuomiota kaipaavat nenänpielet ja silmänaluset. Meikkivoidetta asteen vaaleampi peitevoide tuo kasvoille kirkkautta ja kolmiulotteisuutta, jos sitä levittää kevyesti myös huulten amorinkaarelle ja nenänvarteen.kuriin, viimeistele pohjameikki sipauksella puuteria. Voit myös tehdä mattaisella aurinkopuuterilla kevyttä varjostusta poskiluun alle ja otsalle hiusrajan tuntumaan.punakerroksen päälle on vaikea tehdä kaunista meikkiä, joten pyyhi vanha huulipuna pois ja keskity huulten nopeaan kosteutukseen. Levitä huulille paksu kerros huulivoidetta, anna vaikuttaa pari minuuttia ja pyyhi ylimääräinen voide pois.huulet tarkasti rajauskynällä – näin luot huulimeikille kestävän pohjan.lookia, levitä rajauskynän päälle kerros nudensävyistä kiiltoa. Kaivatessasi näyttävää ja pysyvää lopputulosta tartu mattahuulipunaan.