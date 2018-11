Hauska matkakuumetesti paljastaa, mikä kauden uutuustuoksuista sopii sinulle

MyStyle

Matkakohdesuosikkisi kertoo, mistä syksyn uutuustuoksusta voi tulla uusi lempparisi.Haluan matkustaa...Nepalilaista pippuria, porkkanansiemeniä, rommia ja viikunaa... Tämä trendikäs tuoksu on kuin taivaallinen fine dining -ateria ihollasi.Byredo Eleventh Hour edp, 50 ml, 110 €Suurkaupungin sykkeestä inspiraationsa saanut tuoksu on raikkaan sitruunainen, mutta sitä lämmittävät myös myskin ja puun vivahteet.Elizabeth Arden My Fifth Avenue edp, 100 ml, 60 €Itsevarmoille naisille suunnattu tuoksu yhdistää savuisen santelipuun, syvän espresson ja makean roseepippurin.Britney Spears Prerogative edp, 50 ml, 40,50 €Tämän tuoksun ilosanomaa ovat välittämässä eloisat kukat, sitrushedelmät ja tyyni myski.Dior Joy edp, 50 ml, 79,50 €Optimistille suunniteltu tuoksu hurmaa mehukkaan päärynän, intensiivisen jäkälän ja kermaisen vaniljan sävyillä.Zadig & Voltaire Girls Can Do Anything edp, 50 ml, 69 €Mehukas ja energinen tuoksu yhdistelee vesimelonia ja sitruunaa ripaukseen ennakkoluulottomuutta.Juicy Couture Oui edp, 100 ml, 94 €