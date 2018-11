MyStyle

Kiiltoföönaus vai pinkki savu? 9 hiustrendiä, joista innostumme vuonna 2019

1. Tuhkanvaaleus

https://www.instagram.com/p/BpHMzxWhWne/

2. Lettikiharat

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

3. Pastelliperuukki





Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

4. Mehiläispesä päässä

5. Savuinen pinkki

https://www.instagram.com/p/BlYNgPWHZGp/

6. Kiiltoföönaus

7. Klipsiöverit

8. Napakka polkka





9. Miniletit

Lue myös: