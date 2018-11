MyStyle

Paleleeko? Kokosimme tämän hetken 18 tyylikkäintä neuletta





Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Hulluja kuvioita





Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Uhkeita muotoja





https://www.menaiset.fi/artikkeli/lifestyle/muoti/pikkujoulutrendi-josta-vilukissakin-kiittaa-nain-saat-neuleen-toimimaan

https://www.menaiset.fi/artikkeli/lifestyle/muoti/helypeli-voi-alkaa-poimimme-kauden-ihanimmat-korut-ja-kellot

Tässäpä hyggeä kerrakseen: pehmeäpintaiset, korkeakauluksiset ja maanläheiset neuleet pitävät vilun loitolla.1. Arketin savupiippukaulusneule on kašmiria, 225 €.2. Lindexin neuleessa on puuvillan lisäksi alpakan ja lampaan villaa, 49,95 €.3. 1980-lukua henkivä patenttineulos on tehnyt vahvan paluun, 159 €, Samsoe & Samsoe.4. Gantin neuleen kuvio on moderni Fair isle -versio, 199,95 €.5. Anna pitkän neuletakin helman näkyä takin alta kerrospukeutumisen nimissä, 129,99 €, Selected Femme.6. Pue vyötärömittainen villaneule korkeavyötäröisten ukkohousujen kanssa, 69,99 €, H&M Studio.Helppo talvityyli syntyy voimakkaasti kuvioidusta neuleesta ja farkuista tai suorista housuista.1. Neuleen ei tarvitse olla peittävä. Vilan dyynipaidassa on avara pääntie, 59,99 €.2. Noisy Mayn neule tarjoaa letitettävää tylsään palaveriin, 29,99 €.3. Marc & Spencerin niukkalinjainen kukkaneule, 29,95 €.4. Mustavalkoinen väritys kesyttää kuosin, 39,99 €, Mango.5. Kokeile 1970-luvun väreissä hehkuvaa neuletakkia rohkeasti vaaleanpunaisen paidan päälle, 219 €, Dante6. Voimakkaan värinen pinta tekee neuletakista jakkumaisen, 69,99 €, Vila.Pussimaiset hihat, leikittelevät saumat ja röyhelöhelmat tuovat simppeliin neuletyyliin ihan uutta nostetta.1. Vilan neule paljastaa solisluut, 29,99 €.2. Kilpikonnakaulus on tehnyt tänä syksynä paluun, 49,99 €, Vila.3. Pue purkkapallo-neuletakki pillifarkkujen kanssa, 44,95 €, Bubbleroom.4. Villan ja mohairin sekoitus on lähes upottavan pehmeä, 209 €, Second Female.5. Gustavin neuleen villan sekaan on neulottu lurex-lankaa, 199 €.6. COSin tunikassa on kamelinkyhmyhihat, 150 €.