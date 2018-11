MyStyle

Kampaaja Taiju Koivula tietää, mitä asiakkaat eniten pyytävät – mutta yhtä asiaa emme ole oppineet vieläkään

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy





”Suomalaisten täytyisi olla rohkeampia kysymään apua ammattilaisilta”

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy