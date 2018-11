MyStyle

Takuuvinkit kuohkeaan kampaukseen – näillä kolmella niksillä onnistut

1. Kuivaa pöyhkeämmin

2. Älä pelkää kiharaa

3. Suorista pehmeämmin

Hiuksista tulee vähemmän pörröiset, kun käytät kuivatessa apuna harjaa. Jos haluat hiuksiin tuuheutta, nosta hiusosio harjan avulla ylöspäin ja huljuttele kuivaa ilmaa tyvestä kattoa kohti. Idea on sama kuin pää alaspäin kuivattaessa, mutta huomattavasti miellyttävämpää.Kun tyvi on kuivunut, kuivaa latvat harjan avulla sileiksi.Kihara latistuu ennen aikojaan yleensä siksi, että se harjataan auki liian aikaisin. Kestävän kiharan salaisuus on aika: kiharan täytyy antaa viiletä rauhassa.Kaikkein keveinkin laine näyttää tekovaiheessa säkkärältä, kunnes se harjataan auki. Suihkuta hiusosioihin ennen kihartamista pitoa antavaa lämpösuojasuihketta. Harjaa tai haro kiharat sormin auki vasta vartin päästä. Näin lopputulos on kestävä.Aivan piikkisuora muotoilu saa etenkin ohuet hiukset näyttämään entistä hennommilta. Suoristuksen voi tehdä pehmeämminkin. Taltuta pahimmat pyörteet suoriksi tyvestä, mutta taivuta latvoja rennosti sisään- ja ulospäin. Näin hiuksista tulee sileät, mutta luonnolliset.Suoristajaa ei kannata myöskään sahata edestakaisin. Se kuluttaa hiusta turhaan.