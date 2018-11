Kuopiolainen Eetu Laitinen, 23, on maailmalla palkittu hiusstylisti – kertoo nyt, mitkä miesten hiustyylit ovat seuraavaksi kuumaa kamaa

MyStyle

Kuopiolainen Eetu Laitinen, 23, on maailmalla palkittu hiusstylisti – kertoo nyt, mitkä miesten hiustyylit ova





Kaukaa Suomesta maailman suurimmille kampaajamessuille New Yorkiin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Suomalaismiehet panostavat parturipalveluihin yhä enemmän

https://www.instagram.com/p/BfxmkBdlK0U/

Mies, kasvata hiukset