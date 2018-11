MyStyle

Töistä suoraan pikkujouluihin? Näin teet juhlavan silmämeikin hetkessä

Me Naiset









▶ Luomivärillä tuot helposti juhlavuutta katseeseen. Kun levität voidemaista tummempaa luomiväriä koko liikkuvalle luomelle, et joudu säätämään useamman sävyn ja erilaisten varjostusten kanssa. Voidemainen ja metallinhohtoinen koostumus on trendikäs valinta iltajuhlaan.▶ Jos arkimeikkiisi kuuluu ylärajaus, tee meikistä juhlakuntoinen alarajauksella. Pehmeä sisärajaus tuo syvyyttä katseeseen.▶ Levitä jo aamulla ripsiisi maskaraa – sitä on mahdollista kerrostaa kuivuneenakin. Näin voit viimeistellä juhlameikin sutimalla pari uutta ripsivärikerrosta. Jos irtoripset ovat sinulle tuttuja, saat niillä lisäpuhtia juhlalookiin hetkessä.